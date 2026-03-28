Синоптики предупредили об изменении погоды в Киеве и области: прогноз на ближайшие пять суток

В Киеве и области синоптики прогнозируют изменение в погоде с безоблачной по-апрельски теплой на пасмурную и ощутимо прохладную. Осадков в течение 28 марта – 1 апреля не будет.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ночных морозов ожидать не стоит.

Что рассказали синоптики

"28 марта – 1 апреля на Киевщине и в городе Киеве прогнозируем постепенную смену погоды с безоблачной по-апрельски теплой, когда ее формировала область высокого атмосферного давления, на облачную под влиянием поля пониженного давления, однако тоже без осадков, но более теплую по ночам, зато ощутимо прохладнее днем", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Укргидрометцентре, по области синоптики ожидают минимальную температуру ночью 28 и 31 марта и 1 апреля 2-7°С тепла, 29-30 марта 4-9°С тепла. Однако днем 28 – 29 марта еще сохранится комфортное тепло с максимальной температурой 13-18°С с последующим ее снижением к 31 марта – 1 апреля до 6-11°С.

В столице ночью температура будет испытывать меньшие колебания (ее ждем 4-8°С тепла), а днем прогнозируем снижение от 15-17°С 28 марта до 9-11°С 31 марта и 1 апреля.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

