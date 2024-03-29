Синоптики предупредили о возможных подтоплениях на Киевщине: известны подробности

В Киеве и Бориспольском районе столичного региона с 29 марта по 2 апреля включительно возможны резкие колебания уровней воды с начальным затоплением пойменных территорий. Подтопления возможны из-за пропуска весеннего половодья.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. 29 марта – 2 апреля в результате пропуска весеннего половодья на р. Днепр в г. Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с удержанием отметок затопления поймы и пониженных приречных территорий", – говорится в сообщении.

Напомним, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области в субботу, 30 марта, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +21°С.

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