Синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды в Киеве и области: что известно

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве и области в пятницу, 29 мая. В ближайший час с удержанием до конца дня ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и города Киева. В ближайший час с удержанием до конца дня 29 мая порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, в Киевской области в пятницу, 29 мая, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +18°С.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

