Дожди и до +18°С: прогноз погоды по Киевской области на 29 мая

В Киевской области в пятницу, 29 мая, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +18°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 29 мая по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Температура по области ночью 4-9°С, днем 13-18°С; в Киеве ночью 7-9°С, днем 14-16°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Ближе к вечеру мелкий дождь, который начнется после обеда, может пойти сильнее.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

