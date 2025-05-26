Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках Киевской области: что известно

Синоптики предупредили об опасных гидрологических явлениях, в частности в Киевской области. 27-29 мая, в связи с ожидаемыми значительными дождями, в реках суббассейнов Припяти и Среднего Днепра ожидается повышение уровней воды.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Специалисты тщательно отслеживают ситуацию на водных объектах региона.

"Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. 27-29 мая, в связи с ожидаемыми значительными дождями, на реках суббассейнов Припяти и Среднего Днепра (Житомирская, Винницкая, западная часть Киевской обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,4 метров над уровнями", – говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что по состоянию на 8:00 понедельника, 26 мая, угрозы негативных последствий зафиксировано не было.

Добавим, в Киевской области во вторник, 27 мая, облачно, синоптики прогнозируют умеренные дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

Как сообщал OBOZ.UA, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

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