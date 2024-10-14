Синоптики предупредили о первых заморозках в Киеве и области: когда ждать

В Киеве и Киевской области ночью 17-19 октября ожидаются первые заморозки. В регионе температура воздуха опустится до 0-5°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В столичном регионе уже начался отопительный сезон.

"Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Киеву и области. Ночью по столице 17-19 октября заморозки на почве и воздухе 0-2°С (И уровень опасности, желтый). Ночью по области 17-19 октября сильные заморозки 0-5°С (II уровень опасности, оранжевый)", – предупредили синоптики.

Напомним, в Киеве в понедельник, 14 октября, начался отопительный сезон. Первыми к теплу подключат, в частности, больницы и детские сады.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев посетила наконец метеорологическая осень. Она характеризуется устойчивым переходом среднесуточной температуры ниже +15°С.

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