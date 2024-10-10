Кличко анонсировал начало отопительного сезона в Киеве: кого подключат к теплу первым

В Киеве в понедельник, 14 октября, начинается отопительный сезон. Первыми к теплу подключат, в частности, больницы и детские сады.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха.

"С понедельника, 14 октября, столица начнет отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других заведений социальной сферы города. Тепло будут подключаться по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений, учитывая функциональную специфику", – рассказал Кличко.

Мэр добавил, что жилые дома столицы начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8С в течение трех суток и будет сохранятся тенденция к похолоданию.

"Решение о начале отопительного сезона принимаем с учетом факторов обеспечения комфорта для горожан, рационального использования энергоресурсов и экономного потребления электроэнергии", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев готовился к сложному отопительному сезону, учитывая масштабные повреждения энергетической инфраструктуры. В частности, было запланировано отремонтировать более 150 теплоисточников и более 200 котлов.

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