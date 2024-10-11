Киев посетила метеорологическая осень: климатологи подвели итоги теплого периода

В Киев наконец-то пришла метеорологическая осень. Она характеризуется устойчивым переходом среднесуточной температуры ниже +15°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Теплый период в этом году длился 135 дней.

"В столице началась метеорологическая осень. По данным наблюдений метеостанции ЦГО, 30 сентября Киев посетила метеорологическая осень, которая началась на две недели позже климатической нормы. Она характеризуется устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха ниже +15°С", – рассказали климатологи.

Отмечается, что ранее метеорологическая осень в Киев посетила в 1993 году – 25 августа, а самое позднее – 15 октября в 2020 году.

Нынешнее метеорологическое лето, которое началось 18 мая, закончилось 29 сентября и длилось 135 дней. Самым длинным летом было в 2012 году – 166 дней, а самым коротким в 1990 году – 88 дней.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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