Синоптики предупредили о грозе в Киеве и области: когда ухудшится погода

В Киеве и области в субботу, 5 апреля, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. В ближайшее время ожидается гроза.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киеву и Киевской области. В ближайшее время с содержанием до конца дня 5 апреля гроза", – говорится в сообщении.

В пресс-службе КГГА напомнили, что специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!