Синоптики предупредили о дождях: прогноз погоды по Киевсщине на 21 сентября

В Киевской области в понедельник, 21 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду, днём — сильный дождь. Температура воздуха в регионе достигнет +19°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 21 сентября по территории Киевской области. Облачно. Умеренный, по области местами сильный дождь. Температура днем 14-19°С, в Киеве 16-18°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня погода в Киеве будет пасмурной. Днём и вечером будет идти сильный дождь.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых тёплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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