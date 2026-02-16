Сильный мороз ночью и гололедица: прогноз погоды в Киеве и области на 17 февраля

В Киевской области во вторник, 17 февраля, облачно с прояснениями, синоптики предупредили о гололедице на дорогах. Ночью температура воздуха в регионе максимально опустится до -19°С, а днем прогреется до -5°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 17 февраля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 14-19°С мороза, днем 5-10°С мороза; в Киеве ночью 14-16°С мороза, днем 7-9°С мороза", – говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и городу Киев. 17 февраля на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

