Сильный дождь и порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 21 апреля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 21 апреля, облачно, сильный дождь и порывы ветра 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 21 апреля по Киевщине. Сплошная облачность, сильный дождь. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области 7-12°С, в Киеве 7-9°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. К концу суток 21 апреля порывы ветра 15-20 м/с.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 21 апреля в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. На протяжении всего дня будет идти дождь. После полудня он должен уйти слабее, но к вечеру заметно усилиться.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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