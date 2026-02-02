Сильные морозы и гололедица: прогноз погоды в Киеве и области на 2 февраля

В Киевской области в понедельник, 2 февраля, синоптики осадков не прогнозируют. Днем температура воздуха в регионе максимально опустится до -18°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 2 февраля по территории Киевской области и города Киева. Холодная без осадков погода. На дорогах местами гололедица. Температура по области днем 13-18°С мороза; в Киеве днем 14-16°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, несмотря на то, что утром небо в Киеве покрыто облаками, день и вечер будут ясными и безоблачными. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!