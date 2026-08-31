Сильная жара: прогноз погоды по Киевской области на 31 августа

В Киевской области в понедельник, 31 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +30°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменного направления, 38 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 31 августа по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура 25-30°С, в Киеве 27-29°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве на смену пасмурной ночи пришло ясное утро и ожидается погожий день, облака на небе появятся только вечером. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а осадков за эту календарную зиму выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

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