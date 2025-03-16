Сделали из немецкого локомотива: в Киеве есть уникальный трамвай времен Второй мировой войны. Фото

Среди техники, которую в столице использовало коммунальное предприятие "Киевпасстранс", есть действительно уникальный экземпляр – трамвайный электровоз "ЭЛ-1". Переделанный в 1942 году из немецкого локомотива, он стал на вечную стоянку на старой территории Дарницкого трамвайного депо.

Видео дня

Уникальные фото и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киевпасстранс | Live". Долгое время эта техника работала во благо города.

Вот такой агрегат был когда-то в эксплуатации, а именно трамвайный электровоз "ЭЛ-1". Использовался для доставки новых трамвайных вагонов с железнодорожной станции в трамвайное депо имени Шевченко, которое в то время находилось неподалеку от Лыбидской площади", – говорится в сообщении.

Он был сделан в 1942 году из немецкого локомотива "ЭТ-4" на Киевском трамвайном заводе.

Как отметили в сообществе, в настоящее время он находится в разобранном состоянии на старой территории Дарницкого трамвайного депо. Также для схожих нужд в ТЧ-1 "Дарница" существует контактно-аккумуляторный электровоз на базе вагона типа "Д".

Стоит добавить, что Киевское транспортное сообщество обращалось в КП "Киевпасстранс" с просьбой сохранить этот трамвай и по возможности передать его в Музей. О его дальнейшей судьбе пока ничего не известно.

Напомним, как известно, в Киевском метрополитене есть три станции-"призрака". Среди них – "Теличка", которую строили в течение нескольких лет, но так и не завершили все работы.

Андреевский спуск и Замковая гора являются неотъемлемой частью истории Киева. Благодаря фотографиям 1860-х годов мы можем увидеть эти знаковые места столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!