Сбежавшему с 16 млн грн полицейскому начальнику из Киева избрали меру пресечения: что решил суд

Печерский суд Киева избрал меру пресечения руководителю отделения Дарницкого управления полиции Юрию Рыбянскому, который похитил 16 млн гривен. Мужчину задержали днем 6 ноября в лесу в Ровенской области.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН из судебного зала. Известно, что интересы правоохранителя в суде представлял бесплатно предоставленный государством адвокат.

8 ноября Юрия Рыбянского доставили в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения.

Во время заседания прокурор настаивал на содержании под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога. По итогам рассмотрения дела суд принял решение и присудил Рыбянскому 60 суток содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 13,3 млн грн.

Что предшествовало

Ранее OBOZ.UA сообщал, что начальник отделения Дарницкого управления полиции Юрий Рыбянский не явился на работу и не выходил на связь. Известно, что мужчина имел доступ к арестованному имуществу и похитил 16 млн грн арестованных средств.

Впоследствии правоохранители нашли и задержали беглеца в лесу на Ровенщине.

В отношении Рыбянского открыли уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Мужчине грозит от 7 до 10 лет заключения с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Дело расследуют сотрудники Государственного бюро расследований.

Напомним, начальника управления капитального строительства Нетешинского городского совета подозревают в растрате бюджетных средств в крупных размерах. По данным следствия, чиновник подписал фиктивные акты выполненных работ и незаконно перечислил более 582 тысяч гривен подрядчику. Обвинительный акт в отношении него уже направили в суд прокуроры Шепетовской окружной прокуратуры.

