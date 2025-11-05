Чиновника Нетешинского горсовета в Хмельницкой области будут судить за дерибан бюджетных средств: все подробности. Фото

Начальника управления капитального строительства Нетешинского городского совета подозревают в растрате бюджетных средств в крупных размерах. По данным следствия, чиновник подписал фиктивные акты выполненных работ и незаконно перечислил более 582 тысяч гривен подрядчику. Обвинительный акт в отношении него уже направили в суд прокуроры Шепетовской окружной прокуратуры.

Об этом заявила пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры. В сообщении указано, что речь идет о руководителе управления, который, по данным сайта горсовета, является Петруком Ярославом Борисовичем. Правоохранители подчеркивают, что после внесения обвинительного акта чиновника отстранили от должности.

Схема реконструкции центра

Следствие установило, что в сентябре 2017 года чиновник подписал договор с частной компанией на реконструкцию здания городского центра социальных служб в Нетешине. Согласно договору, подрядчик должен был переоборудовать помещение в дом детского творчества, общая стоимость работ составила 29 миллионов гривен.

Впрочем, в 2020 году начальник управления утвердил акты выполненных работ с завышенными объемами, которые не соответствовали фактическому состоянию. Именно эти документы стали основанием для незаконного перечисления более полумиллиона гривен на счет компании.

Ход расследования и наказание

Расследование проводили следователи Шепетовского районного управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников СБУ в Хмельницкой области. Прокуратура настаивает, что собрано достаточно доказа тельств для доказательства вины чиновника в суде.

Санкция части четвертой статьи 191 Уголовного кодекса Украины предусматривает до восьми лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет. В то же время стоит напомнить: согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в январе 2025 мэру города Нетешин Александру Супрунюку, которого обвиняют в уголовном правонарушении, была продлена мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Ранее, 16 декабря 2024 года, мэр Нетешина был отстранен от своей должности. Причиной того является подозрение в служебной халатности. Суд оставил без изменений меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Александр Супрунюк 4 декабря 2024 года официально получил статус подозреваемого по делу об уголовном правонарушении. Речь идет о закупке дронов на сумму более 20 миллионов гривен, комплектующие к которым оказались значительно дешевле заявленной стоимости. Известно, что соглашения с недобросовестными подрядчиками от имени исполкома подписывал лично мэр города.

Из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей и его халатного отношения к ним, исполнительному комитету Нетешинского городского совета нанесен имущественный ущерб на сумму более 6,1 миллиона гривен, что квалифицируется как тяжкие последствия.

