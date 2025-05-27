Ровно 63 года назад впервые публично прозвучала самая известная песня о Киеве. Видео и история

Одной из самых известных песен, посвященных столице, безусловно является "Як тебе не любити, Києве мій!". Ее первое публичное исполнение состоялось ровно 63 года назад.

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Историю и видео опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". С ноября 2014 года она утверждена официальным гимном столицы Украины.

"63 года назад, 27 мая 1962 года, состоялось первое публичное исполнение песни "Києве мій", – напомнили в сообществе.

Песня композитора Игоря Шамо на слова поэта Дмитрия Луценко была написанная в 1962 году. Ее исполнил солист Юрий Гуляев в сопровождении оркестра оперного театра под руководством дирижера Захария Кожарского. Соло на скрипке исполнил Абрам Штерн.

По легенде, крылатая фраза "Как тебя не любить, Киев мой" появилась по воле случая, когда Дмитрий Луценко, напевая мелодию, гулял по Киеву. Его внимание привлек спор молодой пары и восклицание молодого парня в диалоге с капризной девушкой: "Луценко оставалось добавить "Мой Киев", и текст песни обрел окончательное звучание.

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