Россия ударом по Киеву повредила здание посольства Катара, – Зеленский

В Киеве в ночь с 8 на 9 января во время российской комбинированной атаки было повреждено Посольство Катара. Именно эта страна много делает для, чтобы освобождать военнопленных и гражданских украинцев из российского плена.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В городе продолжаются спасательные работы.

Что известно

"Кроме обычной нашей гражданской инфраструктуры и энергетических объектов, этой ночью российским дроном было повреждено здание Посольства Катара. Государства, которое так много делает для посредничества с Россией, чтобы освобождать военнопленных и гражданских, содержащихся в российских тюрьмах", – уточнил Зеленский.

Что предшествовало

Поздно вечером 8 января Российская Федерация начала массированную атаку Киева и Киевской области. В ночь на 9 января появилась информация, что в столице есть погибшие и пострадавшие, последствия вражеских ударов фиксируются в нескольких районах города.

В результате террористической атаки РФ в ночь на 9 января погиб медик Сергей Смоляк. Он вместе с бригадой врачей приехал на место удара "Шахедом" в Дарницком районе.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью россияне атаковали ракетами и дронами Киевскую область. В Броварском районе сотрудники ГСЧС после вражеского удара спасли целую семью.

