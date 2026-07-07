Россия повредила ценный экспонат в музее "Пирогово" в Киеве. Подробности и фото

В Киеве в ночь с 5 на 6 июля в результате террористической атаки РФ в Музее под открытым небом "Пирогово" был поврежден ценный музейный экспонат. Взрывная волна нанесла ущерб ветряной мельнице из Сумской области, датируемой 1933–1934 годами.

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Об этом в социальной сети Facebook сообщила пресс-служба Министерства культуры Украины. В настоящее время специалисты готовятся к ремонту и реставрации объекта.

Что известно

"В ночь с 5 на 6 июля российская ракетная атака нанесла ущерб Национальному музею народной архитектуры и быта Украины. Взрывная волна повредила музейный экспонат – ветряную мельницу из села Юнаковка Сумской области, датированную 1933–1934 годами, которая входит в экспозицию "Полесье", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Минкульта уточнили, что взрывная волна сместила шатровую часть (крышу) ветряной мельницы относительно основной конструкции, а также повредила ее лопасти и крепления. К сожалению, согласно заключениям специалистов, эти элементы не подлежат восстановлению.

В настоящее время сотрудники музея проводят оценку повреждений и готовят необходимую документацию для проведения ремонтных и реставрационных работ. Факт повреждения зафиксирован правоохранительными органами.

В Минкульте добавили, что ветряная мельница из села Юнаковка является ценным образцом деревянногоного мельничного дела первой половины ХХ века и важной составляющей экспозиции "Полесье", представляющей традиционную архитектуру и быт украинского региона.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 6 июля государство-агрессор РФ вновь устроило масштабный обстрел, главной целью которого был Киев. В городе после ракетных и дронных ударов зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

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