Российские дроны начали разбрасывать взрывоопасные предметы: первые обнаружили в Киеве. Фото

Страна-террорист РФ начали применять БПЛА, разбрасывающие взрывоопасные предметы. Подобные находки уже были обнаружены в Киеве.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. Украинцев призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызывать саперов.

"Внимание, новая угроза! Российские войска начали применять БПЛА, разбрасывающие взрывоопасные предметы. Они могут использоваться врагом для поражения любого региона страны. Риск чрезвычайно высок и потому, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно. Внимательно посмотрите на фото, так могут выглядеть эти взрывоопасные предметы", – говорится в сообщении.

На опубликованном ВМС фото можно увидеть взрывоопасный предмет, который сбросил враг в Киеве. В пресс-службе призвали украинцев обязательно предупредить близких об опасности. Если вы увидели подозрительный предмет, не подходите, не трогайте, звоните по телефону 101, 102 или 112.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области после очередной российской атаки на территории одного из предприятий обнаружили боевую часть дрона-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136). Опасную находку изъяли саперы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!