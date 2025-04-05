Под Киевом на территории предприятия обнаружили боевую часть 'Шахеда'. Фото и подробности

В Броварах Киевской области после очередной российской атаки на территории одного из предприятий обнаружили боевую часть дрона-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136). Опасную находку изъяли саперы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

По словам пиротехников, на территории одного из предприятий в городе Бровары после очередного российского удара была обнаружена боевая часть беспилотного летательного аппарата.

"На место происшествия прибыли пиротехнические подразделения Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Специалисты идентифицировали находку как боевую часть БпЛА Герань-2. Боеприпас изъят и транспортирован на специальную площадку для дальнейшего уничтожения", – уточнили в пресс-службе.

Shahed-136 или Герань-2 (так его называют в армии РФ) – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из поселков Белоцерковского района Киевской области мужчина во время прогулки обнаружил противотанковую мину. Опасную находку изъяли саперы.

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