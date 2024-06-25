Работы ведут круглосуточно: Кличко показал, как ремонтируют тоннель между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская". Фото и видео

В Киеве продолжается ремонт на перегонном тоннеле синей ветки метро – между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". В частности, специалисты завершили химическое закрепление грунтов затуннельного массива.

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Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко рассказал в своем Telegram-канале. Возобновить движение поездов на этом участке планируется в начале осени.

"Продолжается ремонт на перегонном тоннеле синей ветки метро – между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Уже точно установлено, что аварийная ситуация там возникла из-за несоблюдения технологии при строительстве перегона 15 лет назад. В настоящее время строители завершили разработку котлована с креплением I, II и III ярусов, а также химическое закрепление грунтов затуннельного массива. Это позволило остановить проникновение воды в конструкции", – рассказал Кличко.

Мэр добавил, что в настоящее время на объекте идет герметизация статических трещин и стыков оправы тоннеля в местах болтовых соединений. Также было проведено обследование технического состояния оправы перегонного тоннеля по I пути между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Отчет о его состоянии будет обнародован по завершении всех экспертиз.

"Специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени. Работы на стройплощадке продолжаются круглосуточно. После завершения ремонта – перед полноценным возобновлением движения – осуществят тестовые пуски поездов", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве специалисты завершили демонтаж участка перегона между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская", где произошло подтопление.

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