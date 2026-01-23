Работа продолжается: Кличко рассказал, сколько домов в Киеве до сих пор без тепла

По состоянию на 18:00 в Киеве без теплоснабжения остаются еще около 1200 многоэтажных домов. Речь идет о жилье, которое подключают к системе отопления во второй раз после повреждений, вызванных российскими атаками 9 и 20 января.

В городских властях уверяют, что работы продолжаются непрерывно. Об этом сообщает Telegram-канал городского головы Киева Виталия Кличко.

Коммунальные службы и энергетики продолжают восстановительные работы во всех районах столицы. Основная сложность заключается в том, что часть домов уже подключалась ранее, однако из-за повторных ударов по инфраструктуре нуждается в повторном запуске тепла.

По словам мэра, специалисты подают теплоноситель поэтапно, проверяя сети, чтобы избежать аварий и дополнительных повреждений. Работы ведутся круглосуточно, в частности на наиболее пострадавших участках теплосетей.

В городских властях отмечают, что задача – как можно быстрее восстановить теплоснабжение во всех домах, которые до сих пор остаются без отопления. Точных сроков завершения работ пока не называют, однако уверяют, что коммунальщики делают все возможное, чтобы вернуть тепло киевлянам в кратчайшие сроки после январских атак РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве по состоянию на утро пятницы, 23 января, без теплоснабжения остаются чуть менее 2 тысяч столичных многоэтажек. Большинство этих домов на левом берегу города.

