Пытались отправить в США: таможенники обнаружили в посылках чучела краснокнижных животных и птиц. Подробности и фото

Таможенники помешали отправлению за границу чучел занесенных в Красную книгу птиц и зверей. Посылки направлялись из Киева в Соединенные Штаты Америки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Они были изъяты, а на отправителей составлены соответствующие протоколы.

"Киевские таможенники задокументировали несколько попыток противозаконного вывоза из Украины в США в международных почтовых отправлениях 13 чучел представителей животного мира, 7 из которых – из Красной книги Украины", – говорится в сообщении.

По определению экспертов Национальный научно-естественный музей НАН Украины, за границу присылались чучела таких видов, как сычик-воробей, сова болотная и выдра речная. Все они занесены в Красную книгу Украины.

Кроме "краснокнижных" представителей животного мира, в посылках находились и другие виды: три чучела совы ушастой, два пустельга и ястреб малый. Они, как и животные, занесенные в Красную книгу Украины, подпадают под действие международных природоохранных конвенций.

Как сообщал OBOZ.UA, киевские таможенники обнаружили в международной посылке зубы вымерших мамонтов, живших 305 тысяч – 130 тысяч лет назад. Их пытались отправить в США под видом "креативных художественных заготовок".

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