Из Украины в США пытались отправить зубы мамонтов под видом 'художественных заготовок' за $10. Подробности и фото

Киевские таможенники обнаружили в международной посылке зубы вымерших мамонтов, живших 305–130 тысяч лет назад. Их пытались отправить в США под видом "креативных художественных заготовок".

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе таможни. Культурные ценности были изъяты.

"Киевские таможенники предупредили незаконную пересылку из Украины в США зубов мамонтов, млекопитающих, которые вымерли несколько сот тысяч лет назад. Эти палеонтологические образцы обладают культурной и научной ценностью. Переслать их пытались в международной почтовой отправке под видом "креативных художественных заготовок" стоимостью $10", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 тяжелых декоративных пластинок непонятного происхождения было в одной из посылок во время таможенного контроля международных почтовых отправлений. Следовало почтовое отправление из Пирятина Полтавской области в США.

Эксперты установили, что в посылке было два коренных зуба двух разных мамонтов. Специалисты предполагают, что животным, которым принадлежали зубы, было 15 и 50 лет. Жили они в эпоху плейстоцена (до палеолита), то есть 305–130 тысяч лет назад.

Каждый зуб разрезан по горизонтали на три части, все элементы декорированы смолой. После этих вмешательств данные образцы потеряли природный цемент, а также корни.

"По заключению специалистов, находки этих зубов ценны для исследования видового разнообразия мамонтов в плейстоцене Украины. Эти образцы не часто встречаются и обладают культурной, научной, музейной и образовательной ценностью", – добавили в таможне.

Как сообщал OBOZ.UA, Киевские таможенники обнаружили в посылке редкий атрибут пожарного первой половины прошлого века. Его пытались отправить из Киева в Шотландию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!