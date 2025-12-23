'Прямо над моей головой пролетел': киевлянка рассказала о моменте атаки 'Шахеда' в жилой дом. Видео

Во время российской атаки на Киев во вторник, 23 декабря, дрон-камикадзе пролетал очень низко над домами, прежде чем попасть в пятиэтажку. В результате взрыва в здании выбило окна и двери в квартирах.

Видео дня

Об этом рассказала жительница поврежденного дома, передает"5 канал". Призываем жителей столицы не игнорировать воздушную тревогу.

Атака "Шахеда"

"Мы сидели в автобусе, услышали очень сильный гул, парень это все снимал. Он, когда увидел, что летит прямо на нас, сказал – выбегайте все быстро из автобуса. Мы выбежали, вижу, как прямо над моей головой пролетает, я оборачиваюсь и вижу, что летит в сторону моего дома, я сразу начала бежать. Сразу начала бежать, потому что дома мама", – рассказала киевлянка.

По ее словам, к счастью, мать была цела и находилась в ванной во время атаки дрона. Однако, в результате взрыва были выбиты окна, двери и кондиционер.

Что предшествовало

Страна-террорист РФ в ночь на 23 декабря атаковала Киев с помощью дронов-камикадзе. В Святошинском районе обломки "Шахеда" упали возле жилого дома, есть повреждения и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 22 на 23 декабря страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибшая и пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!