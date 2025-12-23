В Киеве обломки 'Шахеда' упали возле дома, есть повреждения и пострадавшие. Подробности

Страна-террорист РФ в ночь на 23 декабря атаковала Киев с помощью дронов-камикадзе. В Святошинском районе обломки "Шахеда" упали возле жилого дома, есть повреждения и пострадавшие.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Виталий Кличко. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российская атака

"В Святошинском районе обломки упали возле жилого дома. По предварительной информации, повреждены окна на уровне пятого этажа. Экстренные службы направляются на место", – уточнил Кличко.

Впоследствии мэр добавил, что сейчас двое пострадавших в Святошинском районе. Медики оказывают помощь.

Позже в КГГА уточнили, что количество пострадавших возросло до трех, среди них ребенок 16 лет.

"Трое пострадавших в Святошинском районе. Одну женщину госпитализировали медики. Другим оказали помощь на месте", – добавил Кличко.

Что предшествовало

В ночь на вторник, 23 декабря, страна-агрессор Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики, с которых запускает ракеты по Украине. Также продолжается атака противника на нашу страну с применением ударных БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 22 на 23 декабря страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибшая и пострадавшие.

