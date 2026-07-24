"Проверял доверие" в отношениях: в Киеве разоблачили мужчину, обманувшего женщин почти на 200 тыс. грн. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник знакомился с женщинами, а затем под предлогом "проверки доверия" в отношениях обманул их на сумму почти 200 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит уголовная ответственность.

Что известно

По словам правоохранителей, они разоблачили 32-летнего киевлянина в мошенничестве. Следователи выяснили, что мужчина регистрировался в популярном приложении для онлайн-знакомств, где знакомился с женщинами и налаживал с ними доверительные отношения.

"Во время личных встреч он предлагал потерпевшим "проверить доверие" в отношениях, для чего просил временно передать ему свои золотые украшения. Получив ювелирные изделия, фигурант сдавал их в ломбард, а полученные средства тратил на развлечения", – уточнили в пресс-службе.

На данный момент правоохранительные органы установили причастность мужчины к мошенническим действиям в отношении трех жительниц столицы. Сумма ущерба по данным эпизодам составляет более 190 тысяч гривен.

По данному факту начато досудебное расследование (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины), а подозреваемому сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

"Если вы стали жертвой аналогичной мошеннической схемы или располагаете информацией о противоправной деятельности указанного лица, обращайтесь в Святошинское управление полиции, звоните на спецлинию 102 или по номеру +380 98 734 0646", – призвали в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили молодого человека, который, по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник "заработал" почти 600 тысяч гривен, "продавая" военным ВСУ несуществующие пикапы.

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