Без воды остались жилые дома: в Киеве прорвало трубу на улице Пражской. Фото и видео

В Днепровском районе Киева в понедельник, 3 июня, произошел прорыв трубы на улице Пражской. В результате аварии без воды осталось 25 жилых домов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Коммунальщики уже приступили к ремонтным работам.

"Специалисты "Киевводоканала" ликвидируют повреждение водопровода диаметром 200 мм на ул. Пражский. Сейчас участок огражден. Движение транспорта по первой полосе частично ограничено", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА добавили, что из-за аварии временно прекращено водоснабжение 25 жилых зданий. Автоцистерны с питьевой водой направлены по адресам:

ул. Пражская, 4/1 (детский сад);

бульв. Ярослава Гашека, 14

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 14 мая, возле ТРЦ Ocean Plaza произошел прорыв теплотрассы. В результате чрезвычайного происшествия, которое случилось неподалеку от места подобной аварии в 2012 году, дорога буквально превратилась в реку.

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