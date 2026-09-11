Прохладно и сильный дождь: прогноз погоды по Киевской области на 12 сентября

В Киевской области в субботу, 12 сентября, синоптики прогнозируют утром и днём сильный дождь. Температура воздуха в регионе достигнет +20°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 12 сентября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью умеренный, утром и днем сильный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 10-15°С, днем ​​15-20°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем ​​16-18°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и столицы. Утром и днем 12 сентября ожидаются значительные дожди. Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движении транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Весь день будет идти сильный дождь, который к вечеру должен ослабнуть.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых тёплых за всю историю наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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