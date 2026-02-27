Хотел пойти в СОЧ: на Кировоградщине военнослужащий получил три года тюрьмы за попытку дать взятку. Фото

На Кировоградщине судили военнослужащего, который пытался подкупить чиновника, чтобы избежать прохождения службы. Мужчина предлагал заместителю командира батальона 4 тысячи долларов.

Видео дня

Компанеевский районный суд Кировоградской области назначил военнослужащему три года заключения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Из материалов дела известно, что осужденный проходил подготовку в учебном взводе и решил самовольно покинуть воинскую часть. После неудачной попытки побега через охрану он предложил заместителю командира батальона 4 тысячи долларов. За эти средства чиновник должен был помочь ему выехать за пределы части.

Однако, получив предложение, заместитель командира сообщил правоохранителям. Военнослужащего задержали во время передачи первой части оговоренной суммы.

Суд признал его виновным в предложении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, а также в законченном покушении на уклонение от несения военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения (ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Напомним, в Киеве в четверг, 26 февраля, полицейские задержали мужчину, который глумился над Народным мемориалом погибшим защитникам на Майдане Незалежности. Уже установлено, что мужчина самовольно покинул воинскую часть.

Также OBOZ.UA сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух украинцев, которые согласились зарегистрировать на себя терминал Starlink по просьбе российских захватчиков. Предателями оказались двое жителей Измаила (Одесская область).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!