Привалило обломками, когда спала: жительница Киева рассказала о первых минутах после обстрела. Видео

В результате ракетных обстрелов 83-летнюю жительницу Святошинского района Киева Евдокию привалило обломками, когда она лежала в постели. Выжившую женщину нашли и вынесли из дома волонтеры.

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Соответствующее видео с рассказом пенисонерки было опубликовано в соцсетях. По словам жительницы столицы, из-за шока она не помнит, как ее спасали.

"В один час взорвалось и я покинулась от того, что меня привалило (обломками. – Ред.)", – рассказала госпожа Евдкоия.

По словам 83-летней киевлянки из-под завала ее достали волонтеры – в результате российской атаки она получила травму руки и порезы. Из-за шока она даже не помнит, как ее выносили из квартиры.

"Вы сами видите, что все выбито, просто все рухнуло сюда на меня. И в той же комнате у меня тоже так же окно вывалилось, и эти кирпичи летели... Хорошо что у меня голова была (не здесь. – Ред.), а тоб меня убило. Вот я сегодня немножко отошла, а тогда вообще…", – добавила женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате ракетной атаки в ночь на 24 апреля в Святошинском районе Киева погибла Дарья Божок. Девушке было всего 27 лет.

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