Приближается весна: в Чернобыльской зоне зимнюю спячку прервал уникальный родственник собак. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения специалисты в конце февраля заметили енотовидную собаку. Обычно это животное еще должно находиться в зимней спячке, но, вероятно, из-за приближения весны, прервала ее.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

Что известно

"Что заставило енотовидную собаку прервать зимнюю спячку? Причин может быть несколько: от временного потепления и недостаточных жировых запасов до нарушения покоя норы или воздействия хищника. В естественных условиях зимний сон этого животного неглубокий, поэтому любые изменения среды могут стать сигналом к пробуждению", – рассказали в пресс-службе.

Специалисты заповедника добавили, что есть еще один фактор – приближается весна. Увеличение светового дня и первые признаки сезонных изменений все чаще "будят" даже тех, кто должен был бы еще спать.

Енот уссурийский, или енотовидная собака – вид млекопитающих семейства псовых, происходящий из Восточной Азии. В Европе является инвазионным видом. Для этого животного характерна зимняя спячка. В зимнее время еноты прекращают любую наземную активность, не выходят из укрытий и спят. Пробуждаются в марте – апреле.

Исследование Чернобыльской зоны

В Зоне отчуждения можно встретить хищника, который отличается высоким уровнем интеллекта. Выдра речная, а речь идет именно о ней, живет преимущественно в воде, является азартным охотником – ловит добычи больше, чем ей надо.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне тропы, которые вытаптывают редкие дикие лошади Пржевальского, часто используют другие животные. Например, фотоловушки зафиксировали, как по этим "дорогам" бегают лисы.

