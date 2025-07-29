Правительственный центр и Ленин вместо монастыря и фуникулера: план застройки Михайловской площади Киева в 1935 году. Фото

Михайловская площадь в Киеве является одной из древнейших. Сегодня, кроме одноименного монастыря, здесь есть здание МИД Украины, но в 1935 году существовал проект возведения здесь целого Правительственного центра.

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Фотографии в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. К счастью, этот замысел не был реализован.

Взгляд в прошлое

"Проект Правительственного центра на Михайловской площади. Архитектор Владимир Заболотный, 1935 год", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, какой должна была бы стать эта локация, если бы советское правительство все же реализовало проект.

В частности, вместо Михайловского собора и монастыря – несколько крупных правительственных зданий и парк, а на месте верхней станции фуникулера – монумент Ленина с лестницей, ведущей к Днепру, и несколько фонтанов. Памятника княгине Ольге, святому апостолу Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию – на планах нет. К тому времени он уже был уничтожен большевиками.

Михайловская площадь – площадь в Шевченковском районе столицы, местность Старый Киев. Является одной из древнейших. Сформировалась она в XII веке перед въездом в Михайловский Златоверхий монастырь.

Немного истории столицы

В 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их сооружение так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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