Повреждены дома: в полиции рассказали о последствиях российской атаки в Киевскую область. Фото

В ночь на 15 марта страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов повреждены частные дома.

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Об этом сообщил глава полиции Киевской области Анатолий Щадило. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Полицейские Киевщины документируют последствия атаки врага в области. В Белоцерковском районе повреждены семь частных домов. В Яготинском районе на территории частного домовладения повреждена крыша беседки. Информация о пострадавших отсутствует", – подчеркнул Щадило.

Он добавил, что на месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции Киевской области.

Напомним, только над Сумщиной ночью 15 марта украинские воины сбили 22 вражеских БпЛА типа "Шахед". Всего же с начала года, по данным Сумской ОВА, над регионом уничтожены уже 707 беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину. Враг атаковал двумя баллистическими ракетами и запустил 178 беспилотников.

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