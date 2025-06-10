Повреждены дома в нескольких районах, есть пострадавший: последствия очередной атаки РФ на Киевщину. Фото

В ночь на вторник, 10 июня, страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов повреждены, в частности, частные дома, есть пострадавший

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Киевщина ликвидирует последствия массированной ночной атаки врага. Тревога продолжалась почти семь часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. К сожалению, в Бориспольском районе пострадал человек. Мужчина 57 лет получил ушиб мягких тканей грудной клетки. Вся необходимая медицинская помощь оказана в местной больнице. Мужчине рекомендовано наблюдение врачами поликлиники", – рассказали в пресс-службе.

В Киевской ОГА добавили, что в результате вражеской атаки в Броварском районе поврежден 21 частный дом, 5 автомобилей и два гаражных помещения. В Фастовском поврежден частный дом и два автомобиля. Ликвидирован пожар ангарных помещений. Также два ангара были повреждены на Обуховщине.

В Бориспольском районе ликвидирован пожар частного дома. Еще 7 частных домов и два авто повреждены. В двух многоэтажных домах выбиты стекла в окнах. Оперативные службы продолжают работы по ликвидации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 10 июня нанесла удар по Киеву с помощью баллистических ракет и дронов-камикадзе. В результате вражеской атаки возникли пожары, и чтобы потушить их, привлекли специальный вертолет.

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