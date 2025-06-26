Поврежденные авто и деревья на дороге: в КАРС показали последствия непогоды в Киеве. Фото

В Киеве в ночь на 26 июня спасатели несколько раз выезжали на вызовы для ликвидации последствий непогоды. Из-за порывов ветра на дорогах и во дворах города падали деревья, из-за чего есть поврежденные авто.

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Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения". Информации о пострадавших пока не поступало.

"С двух часов ночи и до семи утра 26 июня спасатели КАРС выезжали на выезды, связанные с уборкой поваленных деревьев из-за непогоды. Напоминаем, что в Киеве не утихают сильные ветры, из-за чего происходят чрезвычайные ситуации природного характера. Призываем жителей Киева учитывать погодные условия и беречь себя и свое имущество", – призвали в пресс-службе.

В частности, в 2:22 спасатели выехали на улицу Связистов, что в Святошинском районе, где на повороте с Житомирской трассой дерево упало на большой грузовик. С помощью специнстументов они деблокировали из-под дерева ато и освободили автодорогу для проезда.

В 4:20 четверо спасателей выехали на проспект Академика Глушкова, что в Голосеевском районе города, где дерево упало на проезжую часть дороги. Менее чем за полчаса дорога была расчищена.

Уже в 5:50 спасатели выехали на улицу Алексея Тихого, в Соломенском районе города, и освободили из-под поваленного из-за непогоды дерева легковой автомобиль. Всего к работам присоединилось 12 спасателей КАРС и 3 единицы техники "Киевской службы спасения".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в четверг, 26 июня, переменная облачность, сильные порывы ветра, днем синоптики осадков не прогнозируют. Объявлен І уровень опасности, желтый.

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