Порывы ветра и до +24°С: прогноз погоды по Киевской области на 26 июня

В Киевской области в четверг, 26 июня, переменная облачность, сильные порывы ветра, днем синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на сутки 26 июня по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 19-24°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 21-23°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и столицы. 26 июня утром и днем порывы ветра 15-20 м/с. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, вечером в Киеве на небе возможны прояснения, но в течение дня погода будет пасмурной. Ночью пойдет дождь, который еще до утра закончится. Больше осадков не предвидится.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха в городе в мае составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

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