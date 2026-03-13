Поток пульпы уничтожал все на своем пути: 65 лет назад в Киеве произошла Куреневская трагедия. Фото

Ровно 65 лет назад произошла одна из самых страшных техногенных катастроф в истории Киева – Куреневская трагедия. Огромный поток пульпы высотой 14 метров пронесся по улице Елены Телиги и мимо Кирилловской церкви унося жизни людей и уничтожая все на своем пути.

Видео дня

История и архивные фото были опубликованы в Telegram-канале "Киев, живая история". По официальным данным, погибло 145 граждан, а по неофициальным оценкам – до 1500.

Поток пульпы

"Одна из самых масштабных техногенных катастроф Украины. Гигантская волна отходов кирпичного производства, которые сливали в Бабий Яр, прорвала дамбу и за считанные минуты затопила столичную Куреневку", – говорится в сообщении.

Еще 11-12 марта 1961 года через дамбу переливались ручейки воды, которые становились все сильнее, однако меры для срочного укрепления дамбы или эвакуации людей из опасной зоны приняты не были. 13 марта дамба начала разрушаться, а в 9:20 (некоторые источники подают время 8:30) ее прорвало. Масса жидкой пульпы высотой 14 метров хлынула вниз.

Поток переворачивал и относил автомобили, автобусы, трамваи, валил столбы электрических сетей, рвал провода. Вследствие катастрофы практически полностью было уничтожено трамвайное депо. Постепенно разреженная пульпа засыхала и становилась жесткой, как камни. Уже в таком виде высота этой массы местами достигла трех метров.

Последствия катастрофы

Поток пульпы полностью снес Копыловское кладбище, детский сад, была затоплена территория стадиона "Спартак", городской больницы № 15 и роддома, больницы имени Павлова, ряда других предприятий и учреждений. В целом площадь затопления составила 9 тысяч кв. метров. Общий объем пульпы в районе улиц Кирилловской – Новоконстантиновской составлял до 600 тыс. метров кубических при толщине залегания до 4 метров.

По одним данным, Куреневская катастрофа уничтожила 22 частных одноэтажных дома, 5 двухэтажных, 12 одноэтажных домов государственного фонда, два общежития. В то же время, согласно официальному отчету, имевшему гриф "Для служебного пользования", в результате аварии разрушено 68 жилых и 13 административных зданий. Непригодными для проживания оказались 298 помещений, в том числе 163 частных дома, в которых проживало 353 семьи численностью 1228 человек.

По информации Института национальной памяти Украины, советская власть проигнорировала угрозу разрушения дамбы, хотя о таком риске было известно по крайней мере за несколько месяцев. "Паникерам", которые докладывали о возможной трагедии, угрожали арестом. После затопления Куреневки пульпой в Киеве на несколько дней отключили междугороднюю связь.

Стоит добавить, что впервые открыто почтили жертв катастрофы работники КП "Киевпастранс" в 1991 году – возле Подольского трамвайного депо. А через три года здесь открыли памятный знак, на стеле которого выгравированы фамилии всех погибших его работников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Зверинце до 1918 года существовали артиллерийские склады и фортификационные укрепления. Однако 6 июня здесь возник пожар, который вызвал масштабные взрывы и навсегда вошел в историю столицы Украины, как одна из крупнейших техногенных катастроф.

