Последний звонок в школах Киева: в КГГА рассказали, когда состоится праздник

В школах Киеве в этом году последний звонок раздастся 30 мая. С 30 июня для учащихся 1-10-х классов будут проводить компенсаторные занятия.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Уже разработан график выдачи документов об образовании.

"30 мая в школах Киева состоится последний звонок. В мае учащиеся 11-х классов смогут учиться по индивидуализированно-групповому подходу вместо обычных уроков. Это поможет лучше сосредоточиться на избранных предметах", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА добавили, что с 31 мая по 30 июня для учащихся 1-10-х классов проведут компенсаторные занятия, летние курсы творческого развития, языковые клубы, учебные практики по предмету "Защита Украины" и т.д.

Выдавать документы об образовании предлагается в соответствии с таким графиком:

со 2 по 6 июня – свидетельство о получении начального образования;

с 11 по 14 июня – свидетельство о получении базового среднего образования;

с 18 по 21 июня – свидетельство о получении полного общего среднего образования.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве записать ребенка в первый класс школы теперь можно онлайн. Для этого нужно зайти на городской портал услуг и сделать это всего за пять простых шагов.