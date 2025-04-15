В Киеве записать ребенка в первый класс можно быстро и онлайн: пошаговая инструкция. Видео

В Киеве записать ребенка в первый класс школы теперь можно онлайн. Для этого нужно зайти на городской портал услуг и сделать это всего в пяти простых шагах.

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Об этом сообщили в пресс-службе мобильного приложения. Подать заявление можно до 31 мая, а с 15 июня зарегистрироваться на свободные места в школах.

"Записать ребенка в первый класс теперь можно через Портал услуг. Без лишних бумаг и переживаний – всего в пяти простых шагах. Выбирайте городскую коммунальную начальную школу, гимназию или лицей, где будет учиться ваш ребенок – онлайн", – говорится в сообщении.

Для того чтобы записать ребенка в столичную школу необходимо перейти по ссылке:

авторизоваться на Портале услуг;

внести данные ребенка и загрузите свидетельство о рождении;

выбрать учебное заведение – по месту жительства (для первоочередного зачисления) или любое другое, которое вам подходит;

при необходимости указать льготы или особые образовательные потребности ребенка;

Подписать сформированное заявление онлайн – и оно сразу поступит в школу.

Подтверждение поступит прямо в приложение "Киев Цифровой" – это экономит время, нервы и делает процесс максимально комфортным.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине учебный год в школах проходит с 1 сентября 2024 года по 30 июня 2025-го.

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