Порывы ветра и гололедица: прогноз погоды по Киевской области на 4 января

В Киевской области в субботу, 4 января, небольшой снег, на дорогах гололедица, днем порывы ветра 15-18 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 4 января на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6°С мороза, днем от 3°С до 2°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С мороза, днем около 0°С", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях на территории Киева и области. 4 января на дорогах гололедица, днем порывы ветра 15-18 м/с. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 4 января в Киеве почти весь день погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19-го числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 год стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!