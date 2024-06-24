Помощь нужна всем: в Киевской области спасатели освободили коня из земляной ловушки. Фото и видео

В Бориспольском районе Киевской области спасатели пришли на помощь лошади. Она вместе с повозкой попала в траншею и не смогла оттуда выбраться.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Пока животному ничего не угрожает.

"Нужна помощь" – с такими словами к спасателям Бориспольского района обратились хозяева лошади с повозкой и местные жители. Ведь между автодорогой город Яготин – село Божки конь с возом попал в траншею. Собственными силами граждане вытащить лошадку не смогли, поэтому обратились к специалистам", – рассказали в ГСЧС.

Как уточнили в пресс-службе, с помощью пожарных рукавов и широких строп спасатели вытащили из ловушки животное и телегу.

Напомним, в парковой зоне Деснянского района Киева местные жители заметили бобра. Чтобы помочь ему, на место вызвали зооспасателей, а пока их ждали, грызуна угостили яблоком.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве участковые офицеры полиции спасли домашнего любимца из железной ловушки. Испуганная кошка залезла в моторный отсек авто и застряла там.

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