Каждая жизнь важна: в Киеве полицейские спасли кошку, застрявшую в моторном отсеке авто. Фото

В Киеве участковые офицеры полиции спасли домашнего питомца из железной ловушки. Испуганная кошка залезла в моторный отсек авто и застряла там.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Пока четырехлапому ничего не угрожает.

С просьбой о помощи в милицию обратился житель Печерского района. Он рассказал, что на его глазах кошка забралась под капот автомобиля.

"Сначала полицейские разыскали владельца автомобиля и сообщили ему о "пушистой проблеме". Запутанную в поводок и испуганную виновницу события обнаружили под капотом. И пока офицеры помогали животному выбраться из моторного отсека, нашлась и ее хозяйка. Как оказалось, кошка потерялась во время прогулки и, испугавшись, спряталась в машине от шума", – рассказали в пресс-службе.

Хвостатую путешественницу целой и невредимой вернули владелице.

Как сообщал OBOZ.UA, в парковой зоне Деснянского района Киева местные жители заметили бобра. Чтобы помочь ему, на место вызвали зооспасателей, а пока их ждали, грызуна угостили яблоком.

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