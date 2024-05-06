В Киеве на Троещине спасли бобра: подробности и видео

В парковой зоне Деснянского района Киева местные жители заметили бобра. Чтобы помочь ему, на место вызвали зооспасателей, а пока их ждали, грызуна угостили яблоком.

Об этом сообщили в пресс-службе Kyiv Animal Rescue Group (KARG). Пока животному ничего не угрожает.

"Распознать господин бобер или дама, на первый взгляд, очень трудно. Но героиня нашей истории однозначно дамы. Почему мы решили? Так разве пан будет сидеть пол дня в парковой зоне на Троещине, между пиццерией и спортклубом, решая, какое из этих двух заведений посетить первым? Тем более, что немного дальше по курсу уютный пивбар", – рассказали в KARG.

Зооспасатели добавили, что пока они ехали по вызову, местные жители угостили животное яблоком. А потом его перевезли в безопасное место и выпустили на свободу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области спасатели освободили из ловушки аиста. Инцидент произошел в селе Голосков. Спасатели прорезали отверстие с помощью бензореза и выпустили черногуза на свободу.

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