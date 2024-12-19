Помогают вовремя реагировать на действия врага: Кличко передал пограничникам квадрокоптеры DJI Mavic от общины Киева. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко передал украинским пограничникам очередную партию помощи. Военные получили квадрокоптеры DJI Mavic, которые помогают отслеживать врага и вовремя реагировать на его действия.

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Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица и дальше будет помогать всем нашим защитникам в борьбе с российским агрессором.

"Община столицы передала пограничникам очередную партию помощи. Подразделения Государственной пограничной службы Украины получили еще 30 квадрокоптеров DJI Mavic. БПЛА разного типа сегодня крайне необходимы бойцам на фронте, ведь спасают их жизнь. Помогают отслеживать и своевременно реагировать на действия врага", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева напомнил, что пограничники первыми дали бой оккупантам и до сих пор с достоинством продолжают защищать наше государство.

В общей сложности столица, с начала полномасштабной войны, передала ГПСУ 85 новых микроавтобусов Volkswagen, десятки единиц грузовой техники, спецавтомобилей, автобусов. А также передает дроны разных типов и средства индивидуальной защиты.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко посетил защитников Украины на Донбассе и передал им еще одну партию помощи. Воины получили почти 700 дронов разных типов.

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