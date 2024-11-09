Почти 700 дронов разных типов: Кличко посетил защитников на Донбассе и передал им очередную партию помощи от Киева. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко посетил защитников Украины в Донбассе и передал им очередную партию помощи. Воины получили почти 700 дронов разных типов.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжит помогать ВСУ.

"Посетил наших защитников в Донбассе, где сегодня очень горячо. Увез и передал от общины Киева почти 700 дронов разных типов – и FPV, и Mavic", – рассказал Кличко.

По словам мэра столицы, он заехал и пообщался с военными четырех бригад. 28-й отдельной механизированной бригаде он передал 300 ночных FPV-дронов. В целом Киев выделил бригаде средства на 1000 таких дронов. 5 отдельная штурмовая бригада получила 283 Mavic – дневных и ночных. А также ударный дрон Vampire.

56-й отдельной мотопехотной бригаде Киев передал 50 Mavic 3E. Также мэр вручил бойцам награды от столицы – медали "Честь. Слава. Государство". Тактической группе "Ворон" Нацгвардии Украины от общины столицы Кличко передал 60 БпЛА. 50 дронов Mavic 3Е и 10 Mavic 3T (ночных).

"Община столицы продолжает помогать нашим защитникам. Все это оснащение приобретено на средства бюджета города. И мы ищем все возможности – как бюджетные, так и привлекаем благотворительную помощь, за которую тоже покупаем и отправляем оборудование бойцам. Вместе помогаем нашим защитникам! Слава Украине!" – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцам 112-й бригады Теробороны Киева передали от общины столицы на фронт очередную партию помощи.

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