Полузаброшенный и одинокие пассажиры: как выглядел Центральный железнодорожный вокзал Киева в 1943 году. Архивное фото

Центральный ж/д вокзал Киева считается главными воротами города. Благодаря Центральному государственному архиву мы можем увидеть, как выглядело его здание во время Второй мировой войны – в 1943 году, которое сохранилось, несмотря на боевые действия и бомбардировки столицы.

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Старый снимок опубликовали в сообществе ""Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. На момент съемки здания было чуть больше 10 лет.

"Киевский ж/д вокзал. 1943 год, ноябрь. Фото из фонда ЦГКФФАУ (сейчас Центральный государственный аудиовизуальный и электронный архив. – Ред.)", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть, что здание вокзала выглядело полузапущенным – выбиты окна, частично обрушилась штукатурка. Кроме того, на перроне видны несколько людей.

"Киев-Пассажирский" – внеклассная пассажирская железнодорожная станция Юго-Западной железной дороги, главная железнодорожная станция Киева. Входит в состав Киевского железнодорожного узла.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

На том месте, где сегодня находится Арка Свободы украинского народа, до 1979 года можно было увидеть один из забытых символов старого Киева. Фонтан "Слон" смог пережить Вторую мировую войну, но не советскую власть.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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