Получил задание поджечь здание Института национальной памяти: в Киеве задержали агента ФСБ. Фото и подробности

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали еще одного агента ФСБ. По информации следствия, должен был поджечь здание Института национальной памяти в центре Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция сорвали новую попытку рашистов расшатать внутреннюю обстановку в столице Украины. По результатам действий на опережение в центре Киева задержан агент ФСБ, который по заданию врага пытался поджечь здание Института национальной памяти", – говорится в сообщении.

Как отметили в Службе безопасности, для совершения преступления фигурант приобрел 5-литровую бутылку с бензином, с которой планировал незаметно попасть на территорию госучреждения в темное время суток. Затем по инструкции российской спецслужбы он должен был вылить горючее на окно здания, поджечь его и зафиксировать возгорание на камеру телефона.

По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать это видео для проведения специальных информационных операций о якобы наличии прокремлевского подполья в Киеве. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские планы – злоумышленник был задержан в хостеле возле Института, где он поселился, чтобы провести доразведку возле правительственного учреждения и выбрать "удобный" момент для поджога.

"Как установило расследование, исполнителем заказа ФСБ оказался 20-летний житель Винницы, который попал в поле зрения оккупантов во время поиска "легких заработков" в Telegram-каналах. После вербовки он сначала выполнил "контрольное" задание: с помощью зажигательной смеси уничтожил в родном городе мультивен Сил обороны. Впоследствии ФСБ отправила агента в Киев, где его и задержала СБУ", – добавили в пресс-службе.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на РФ. Мужчине сообщили о подозрении по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения и умышленного уничтожения или повреждения имущества. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице сотрудники СБУ задержали еще одного агента ФСБ. Злоумышленник "сливал" оккупантам локации ПВО и аэродромов Сил обороны в Киевской и Полтавской областях.

